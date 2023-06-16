16 июня 2023, 17:57
Приватизация петербургского топливно-энергетического комплекса завершится в 2024 году
Завершение процесса приватизации топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга запланировано во второй половине 2024 года. Об этом сообщил гендиректор ГУП ТЭК «СПб» Иван Болтенков газете «Петербургский дневник».
По его словам, после реорганизации комплекс станет акционерным обществом и останется в собственности Петербурга. Это позволит компании активизировать инвестиционную политику и участвовать в программах с господдержкой.
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Отмечается, что благодаря приватизации также ускорятся процессы принятия решений о строительстве в городе объектов теплоснабжения.
Санкт-Петербург
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