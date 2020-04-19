Присутствие прихожан на пасхальной службе в московском храме Софии опровергли

После службы в интернете появились сообщения о том, что в храме были прихожане, несмотря на режим самоизоляции. Волгин назвал эту информацию недостоверной и рассказал, что присутствовали только сотрудники храма и духовенство.

«У нас был очень строгий контроль. И полиция не пропустила бы их в храм без пропусков, они очень внимательно отслеживают это», — уточнил настоятель.

Также пасхальные богослужения прошли в ночь с 18 на 19 апреля в московском Храме Христа Спасителя без прихожан, лишь в присутствии ограниченного количества представителей духовенства, которое было необходимо.

В конце Патриарх Кирилл поздравил всех участников с праздником Светлого Христова Воскресения и призвал молиться «о тех, кто находится под страхом смертным, кто преодолевает тяготы болезни», потому что это «самая главная помощь». Видеозапись выступления можно посмотреть на сайте РПЦ.