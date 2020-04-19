    19 апреля 2020, 16:54

    Присутствие прихожан на пасхальной службе в московском храме Софии опровергли

    Дарья Морозова

    Пасхальное богослужение в храме Софии Премудрости Божией в Москве проходило без прихожан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на настоятеля храма протоиерея Владимира Волгина.
    Присутствие прихожан на пасхальной службе в московском храме Софии опровергли

    После службы в интернете появились сообщения о том, что в храме были прихожане, несмотря на режим самоизоляции. Волгин назвал эту информацию недостоверной и рассказал, что присутствовали только сотрудники храма и духовенство.

    «У нас был очень строгий контроль. И полиция не пропустила бы их в храм без пропусков, они очень внимательно отслеживают это», — уточнил настоятель.

    Также пасхальные богослужения прошли в ночь с 18 на 19 апреля в московском Храме Христа Спасителя без прихожан, лишь в присутствии ограниченного количества представителей духовенства, которое было необходимо.

    В конце Патриарх Кирилл поздравил всех участников с праздником Светлого Христова Воскресения и призвал молиться «о тех, кто находится под страхом смертным, кто преодолевает тяготы болезни», потому что это «самая главная помощь». Видеозапись выступления можно посмотреть на сайте РПЦ.