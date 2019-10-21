Приставы за 8 месяцев взыскали более 10 миллиардов рублей у неплательщиков алиментов

В прошлом году по алиментам взыскали 15,2 миллиарда рублей за все 12 месяцев.

Ведомство уточнило, что семь миллиардов рублей удалось взыскать благодаря ограничению выезда за рубеж, а 3,7 миллиарда рублей — за счет ограничения водительских прав.

В отношении 117 тысяч должников возбудили уголовные дела. Проведено 103,4 тысячи арестов имущества неплательщиков алиментов.

На данный момент остаток дел о взыскании алиментов снизился с 845 тысяч до 825,5 тысячи.