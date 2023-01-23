Общество 23 января 2023, 16:19 Приставы «выселили» 100 кошек из квартиры в Обнинске после жалоб соседей. Видео УФССП: приставы вызволили 100 кошек из квартиры в Обнинске

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Судебные приставы обнаружили в квартире многоэтажки в Обнинске около 100 кошек. Животных «выселили» по решению суда, но на улице они не остались: кошек забрали ветклиники, зооприюты и неравнодушные местные жители, рассказала пресс-служба управления ФССП по Калужской области.

Соседи подали в суд на хозяев квартиры на улице Белкинской, пожаловавшись на шум, запах и антисанитарию. По данным СМИ, их хозяйка при этом жила отдельно, хоть и приходила ухаживать за питомцами. По данным НТВ, у людей с потолка капала кошачья моча.

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Суд постановил, что помещение нужно освободить от животных. Поскольку добровольно владелица кошек их не выселила, решение поступило на исполнение в Обнинское городское отделение судебных приставов. Пришлось вскрывать квартиру, привлекая сотрудников МЧС, полиции, администрации. Забрать кошек вызвались зооволонтеры.

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Теперь решение суда выполнено в полном объеме, права жильцов восстановили. С животными при этом все в порядке.