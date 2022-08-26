Приставы увели жениха у невесты из ЗАГСа в Екатеринбурге

Судебные приставы в Екатеринбурге забрали жениха со свадьбы, сообщила пресс-служба ведомства. Мужчина оказался должником и не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего сына.

Все случилось в здании ЗАГС Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Молодожены собирались поставить подписи, когда в зал вошли судебные приставы. Они задержали мужчину — ближайшие 10 дней он проведет в спецприемнике.

«Мужчина, являясь родителем несовершеннолетнего, без уважительных причин и в нарушение решения суда не выплачивал алименты на содержание ребенка. На прием к судебному приставу не являлся, от уплаты и объяснений всячески уклонялся», — рассказали в ФССП по Свердловской области.

Приставы не уточнили, успел ли неплательщик расписаться с возлюбленной. Также неизвестно, дождется ли невеста горе-жениха.

При наличии задолженностей по алиментам, должникам придется платить всю жизнь, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Избавиться от этого обязательства не получится, потому что речь идет об интересах детей, сообщил RT.

Если должник не работает, с него все равно можно взыскать алименты. Портал «Госуслуги для родителей» развенчал главные мифы, связанные с этим видом задолженностей.