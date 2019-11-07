Приставы потребовали у Ярмольника 833 тысячи рублей

Исполнительное производство о взыскании с Леонида Ярмольника 833 тысяч рублей актер назвал «очередным этапом дела» о ДТП от 2016 года. В той аварии была повреждена машина Федеральной службы охраны (ФСО). Никто не пострадал.

«Это старая история, просто очередной ее этап, история продолжается. Речь идет о ДПТ 2016 года, все живы-здоровы, ничего страшного не случилось», — рассказал Ярмольник. Его слова привело РИА «Новости».

Известно что 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех машин. Одним из автомобилей, попавших в столкновение, оказался Mercedes, принадлежащий ФСО. Виновным признали Ярмольника.

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Общая сумма ремонта поврежденной иномарки составила 1,2 миллиона рублей. Часть средств за ремонт покрыла страховая компания. Но 400 тысяч рублей, которые выплатила страховая, оказалось недостаточно. К тому же машину приводили в порядок на одном из самых дорогих СТО, что, по мнению Ярмольника, недопустимо для бюджетной организации.

Вначале Ярмольника обязали выплатить часть суммы за ремонт иномарки ФСО. Позже Мосгорсуд увеличил требования к актеру вдвое.