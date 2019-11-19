«Ъ»: приставы получат данные от операторов связи

Операторов связи и бюро кредитных историй обяжут предоставлять информацию приставам. Сейчас детализация переговоров и сообщений не раскрывается из-за тайны связи.

Соответствующий законопроект разработал Минюст, опубликовав его на портале проектов нормативных правовых актов. Внимание на документ обратила газета «Коммерсант».

Предполагается, что Федеральная служба судебных приставов получит полномочия «по истребованию документов и информации», в том числе у БКИ и операторов связи. Это позволит приставам следить за добросовестной передачей коллекторами данных, которые касаются платежей россиян по долгам.

Сейчас приставы не могут получить необходимые сведения, чтобы рассмотреть обращения граждан по закону о взыскании долгов физических лиц. У них нет контрольных полномочий в отношении нарушающих закон и не состоящих в госреестре россиян. Поэтому не хватает и средств, чтобы собрать доказательства и привлечь неплательщика к административной ответственности.

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Чаще всего, по словам авторов законопроекта, отказ в предоставлении информации поступает от операторов связи. По этой причине Минюст и хочет внести изменения в закон «О связи», чтобы данные выдавались по запросу ФССП. По мнению самих операторов, даже если документ примут, вопрос о правомерности такого запроса не перестанет быть открытым. Все равно нужен будет судебный акт.

Кроме того, уверены в министерстве, приставам нужно разрешить запрашивать титульную и основную части кредитной истории и иные данные по ней. В Национальном бюро кредитных историй заметили, что служба, вероятно, хочет наладить работу по контролю «полноты и качества передаваемой ими в кредитную историю граждан информации».

Если у ФССП подобные полномочия все же появятся, заметили специалисты, то работа службы станет значительно легче.