Общество 01 января 2024, 17:17 Приставы полностью взыскали штрафы с нескольких зарубежных компаний ФСПП полностью взыскала многомиллиардные штрафы с Google и Meta РИА «Новости»

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В России полностью взыскали многомиллиардные штрафы с компаний Meta* и Google. Об этом свидетельствуют сведения банка данных Федеральной службы судебных приставов.

Все исполнительные производства против этих юридических лиц по состоянию на 1 января 2024 года закрыли.

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Кроме того, штрафы взыскали с YouТube, TikТok и Telegram, российские суды назначали им денежное наказание за отказ удалить запрещенный в России контент.

В 2024 году штрафы взыщут с компании Twich и соцсети X (бывший Twitter). Они должны выплатить порядка шести миллионов рублей.

В конце декабря Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4,6 миллиарда рублей за отказ удалить запрещенный контент с YouTube. По мнению Роскомнадзора, в нем содержались призывы к экстремизму и фейковые сведения о проведении СВО, писал RT.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.