Приставы начали принудительное взыскание с Facebook 43 млн рублей за неудаление контента

Судебные приставы открыли против Facebook четыре дела о принудительной выплате штрафов за отказ компании удалить запрещенный контент. В общей сложности взысканию подлежит 43 миллиона рублей.

По данным «Интерфакса», исполнительные производства о взыскании штрафов по решению Таганского суда были возбуждены 27 октября. Суммы по двум из них составили три и четыре миллиона, еще два производства были открыты на сумму пять миллионов рублей каждый.

Ранее ФСПП завела против Facebook восемь дел о принуждении к выплате 26 миллионов рублей.

В понедельник Мировой суд Таганского района Москвы отказался дать Facebook дополнительное время для добровольной выплаты штрафов. До этого компания отказалась добровольно выплачивать штрафы в России на 17 миллионов рублей. Тогда суд направил приставам материалы для принудительного взыскания этой суммы.

В общей сложности с начала 2021 года Facebook был оштрафован за нарушение российского законодательства на сумму более 80 миллионов рублей. Некоторые из решений суда пока не вступили в силу.