Приставы начали принудительно взыскивать с Twitter почти 9 миллионов рублей штрафа

Сотрудники ФССП уже начали взыскивать с компании Twitter более 8,9 миллиона рублей штрафов за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сказано в базе данных Федеральной службы судебных приставов.

По представленной там информации, 19 июля 2021 года в ФССП начали процедуру взыскания по трем решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. Инстанция ранее признала Twitter виновной по статье КоАП РФ «Отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ». В качестве наказания были назначены штрафы на суму более 8,9 миллиона рублей.

Также 7 октября стало известно, что компания Facebook решила не пользоваться судебной отсрочкой и не выплатила штраф в размере 26 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Суд уже передал в ФСПП материалы в отношении этой платформы для начала процедуры принудительного взыскания денег.

Ранее писали, что Мировой судебный участок Таганского района предоставил Facebook по ее просьбе отсрочку для выплаты штрафа до 4 октября. Перед этим суд оштрафовал соцсеть на 26 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию.