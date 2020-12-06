Приставы Кызыла выгнали людей на 25-градусный мороз из-за «самовольного» жилья

Много лет назад жители города Кызыл купили земельные участки под строительство домов. Проданные участки оказались нигде незарегистрированными.

«Мы положились на нашего председателя, которому отдали по 39 тысяч рублей за оформление земельного участка. Сейчас он уехал из Кызыла. Мы не можем с ним никак связаться для того, чтобы потребовать либо деньги, либо готовые документы на наши участки», — говорят отчаявшиеся люди» — рассказали они.

Постановление о сносе построек было вынесено в 2016 году. Ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ Управления судебных приставов Тывы Инна Монгуш считает, что за четыре года люди могли переехать или узаконить землю. Сейчас, по ее словам, идут переговоры с владельцем земель, мэрией Кызыла. Если в администрации согласятся отозвать исполнительные листы, то постройки сносить не будут. Однако до апреля следующего года это должны будут сделать сами жители.

На защиту обманутых людей встал глава Тывы Шолбан Кара-оол. Он поручил министрам и мэру Кызыла помочь узаконить постройки, а также найти недобросовестного продавца.

В свою очередь мэр Кызыла Карим Саган-оол в Instagram написал, что готов дать узаконить постройки.

«Однозначно, моя позиция — узаконить, дать возможность оформиться гражданам, кто уже давно построился и проживает в своих домах, но при этом не давая возможности дальше застраиваться новым лицам. Наши предшественники, городские власти еще в 2016–2018 годах получили судебные решения о сносе этих домов», — отметил он.

Он не понимает, почему судебные приставы своевременно не исполнили вступившее в законную силу решение суда, и почему только сейчас, зимой, решили это сделать.