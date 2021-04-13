Приставы арестовали здания Росреестра за неуплату штрафов за парковку

На несколько зданий Росреестра наложили арест. Судебные приставы наложили ограничительные меры из-за неуплаты чиновниками ведомства транспортных штрафов.

«В 2018–2020 годах вынесены 28 постановлений о запрете на совершение действий по регистрации и наложении ареста, в отношении объектов, закрепленных за ЦА Росреестра», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Счетной палаты.

В некоторых случаях штрафы в пределах пяти тысяч рублей были выписаны за неправильную парковку. Детальный анализ причин получения денежных наказаний сотрудниками Росреестра не проводился.

В Счетной палате добавили, что после аудирования выяснилось, что в безвозмездное пользование Управлению Росреестра по Москве государством переданы 35 объектов недвижимости, в том числе три открытых автостоянки и 46 автомобилей с расходными материалами, включая автошины.