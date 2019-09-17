Приставам разрешат проверять перепланировку и ремонт

Судебным приставам разрешат проводить принудительные проверки жилого помещения в многоквартирном доме. В квартиры они смогут приходить, если есть сведения о нарушениях при перепланировке.

Соответствующий законопроект уже начало разрабатывать министерство юстиции, сообщила газета «Известия». Речь в нем идет и о допущенных отклонениях от нормы при ремонтных работах по установке газового оборудования.

Сейчас в России есть механизмы, благодаря которым приставы могут попасть внутрь жилого помещения и оценить, как проводится перепланировка. Процесс длительный и легкостью не отличается. Проект закона должен его упростить — им установят новую меру принудительного исполнения.

Приставам можно входить в жилые помещения только при наличии письменного разрешения старшего судебного пристава. Исключение составляют случаи, когда вселяют взыскателя или выселяют должника — здесь разрешающий документ не потребуется.

Кроме того, при необходимости, в известность ставятся районный отдел полиции, предприятие ЖКХ или представителя домоуправления. Желательно, чтобы при вскрытии присутствовали как участковый, так и остальные упомянутые лица.

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Действия пристава закон строго ограничивает, а их неисполнение влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. Если к сотруднику ФСПП применяется насилие, то это уже уголовное дело (статья 318 УК РФ). За оскорбление тоже придется ответить — по 319 статье УК. За злостное неисполнение судебного акта для должников ответственность предусмотрена статьей 315.

Существуют опасения, что вместе с приставом в помещения после принятия законопроекта смогут попасть и третьи лица. Да и коллекторы, возможно, будут инициаторами проверок. Авторы документа отмечают, что приставов обяжут исключить возможность прохода посторонних в помещение. Им также придется обеспечить сохранность имущества человека, в дом которого пришли с ревизией.