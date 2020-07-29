«Приставал, бил и брызгал баллончиком в лицо». Сестры Хачатурян рассказывали об издевательствах отца в переписке

Мария и Крестина Хачатурян не раз жаловались подругам на постоянные издевательства со стороны отца. Это подтверждает переписка, которая фигурирует в материалах уголовного дела. Девочки рассказывали, что Михаил постоянно их бьет, пристает к ним и отнимает телефоны, а несколько раз даже угрожал дробовиком. Фотографии оказались в распоряжении «360».

«360» ознакомился с несколькими десятками фотографий переписки Марии Хачатурян. В ней она рассказывала, что отец постоянно издевался не только над сестрами, но и над их мамой. Она написала, что он распылял им в лицо перцовый баллончик, постоянно бил — не только руками, но и прикладом своего дробовика. Этим же оружием Михаил не раз угрожал девочкам и их маме.

«Прямо сейчас сидит в одной комнате с Ангелиной с дробовиком в руках», — рассказала она в одном из сообщений.

Мария также писала, что во время одного скандала он говорил, что сам покончит с собой, если они не станут его слушать.

Отец мучил дочерей не только в квартире — за опоздание Марии он до крови избил ее сперва во дворе, а потом еще и дома, свидетельствует переписка. Девушка не раз рассказывала, что он ударял ее по лицу, и даже скидывала друзьям фотографии с синяками, которые после этого оставались. Однажды она жаловалась на то, что он «ножом тыкал», а в другой раз бил так, что из уха пошла кровь.

Несколько раз девушка писала, что «больше не может терпеть». По ее словам, отец постоянно приставал к Ангелине, которая не могла ему отказать. К самой Марии он не лез, потому что знал, «что она не промолчит».

В распоряжении «360» оказались и фотографии переписки Крестины Хачатурян. Девушка рассказала собеседнику, что в один из дней отец начал выгонять ее из дома в час ночи из-за неглаженной рубашки. В результате девушка стала «сильно нервничать и рыдать, потом задыхаться» и потеряла сознание. Пока сестры приводили ее в сознание, Михаил ударил их «стволом по голове».