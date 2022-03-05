Пристава из Псковской области накажут за незаконное присвоение денег

Прокуратура Псковской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя подразделения УФССП. Его подозревают в преступлении коррупционной направленности. Об этом написало ИА Nation News.

Как сообщает следствие, в 2021 году подозреваемый незаконно присвоил 65 тысяч рублей. Мужчина не перевел деньги на депозитный счет УФССП, а потратил их в личных целях.

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.