Присяжные повторно рассмотрят дело о вооруженном нападении на ОМОН в Петербурге

Неизвестные, вооруженные автоматами, напали 4 декабря 2015 года на полицейский автомобиль, перевозивший более 24 миллионов рублей. В результате нападения погиб замкомандира северо-западного транспортного ОМОНа Анатолий Яблоков, водитель машины Станислав Барканов получил тяжелые ранения.

В 2016 году следователи задержали трех подозреваемых. Ими оказались детский тренер по восточным единоборствам Геннадий Левинский, ранее неоднократно судимый Алексей Геворкян, а также судимый Аркадий Нусимович.

Коллегия присяжных оправдала подозреваемых в суде. Адвокаты убедили судей в том, что доказательства не стыкуются. Пострадавший омоновец не смог опознать задержанных, поскольку злоумышленники были в момент нападения в плащах и масках. Адвокаты также отметили, что следствию не удалось установить точное число нападавших и оружие, которое они использовали. Между тем, все трое подозреваемых приобрели после ограбления дорогие автомобили. Кроме того, ДНК одного из них нашли на использованном при налете автомобиле.

В конце мая текущего года Верховный суд России отменил оправдательный приговор для всех фигурантов. Новое заседание суда присяжных состоится 16 сентября. Суд планирует поставить вопрос об избрании меры пресечения, напомнила «Политика Сегодня».