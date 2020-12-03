facebook_pixel
    03 декабря 2020, 12:34

    Присяжные оправдали обвиненного в убийстве девочки кубанского пенсионера

    Артур Блянихов

    В Краснодаре перед судом предстал 63-летний пенсионер из поселка Звезда. Его обвинили в убийстве восьмилетней девочки. Однако суд присяжных посчитал доводы обвинения неубедительными и оправдал мужчину, передает сайт kp.ru.

    По данным издания, ребенок пропал четыре года назад летом. После катания на комбайне с отцом девочка не вернулась домой. Попытки полиции и волонтеров найти ее ни к чему не привели.

    В январе этого года на стенах некоторых домов появились надписи, которые указывали на предполагаемое место захоронения девочки. Расшифровав надписи, правоохранители обнаружили скелет ребенка, а затем задержали и предполагаемого убийцу.

    Им оказался местный пенсионер, который подтвердил, что девочка неоднократно забегала к нему во двор. По версии следствия, он забил ее молотком из-за того, что устал прогонять со двора, а потом закопал тело в поле.

    «Обвинение полагало, что именно он оставил надписи на гараже, желая, чтобы останки замученного ребенка нашли. Но коллегия присяжных заседателей не сочла их убедительными», — говорится в сообщении.

    Сам пенсионер убежден в своей невиновности.

    «Войти ко мне во двор просто так девочка не могла — собака — это раз. Никаких следов в моей машине не нашли — это два. Все экспертизы в мою пользу — это три. Меня били и потому на эксперимент ночью привезли. Лицо там закрыли, чтобы побоев не видно было», — поделился собеседник издания.

    Окончательный приговор вынесут в январе 2021 года в Краснодарском краевом суде.

    «Суд присяжных так устроен, что в своем представлении об отмене приговора мы можем ссылаться только на процессуальные нарушения. Но будем, конечно, добиваться отмены приговора. Это дело чести», — пояснили изданию в прокуратуре Краснодарского края.