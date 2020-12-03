Присяжные оправдали обвиненного в убийстве девочки кубанского пенсионера

По данным издания, ребенок пропал четыре года назад летом. После катания на комбайне с отцом девочка не вернулась домой. Попытки полиции и волонтеров найти ее ни к чему не привели.

В январе этого года на стенах некоторых домов появились надписи, которые указывали на предполагаемое место захоронения девочки. Расшифровав надписи, правоохранители обнаружили скелет ребенка, а затем задержали и предполагаемого убийцу.

Им оказался местный пенсионер, который подтвердил, что девочка неоднократно забегала к нему во двор. По версии следствия, он забил ее молотком из-за того, что устал прогонять со двора, а потом закопал тело в поле.

«Обвинение полагало, что именно он оставил надписи на гараже, желая, чтобы останки замученного ребенка нашли. Но коллегия присяжных заседателей не сочла их убедительными», — говорится в сообщении.

Сам пенсионер убежден в своей невиновности.

«Войти ко мне во двор просто так девочка не могла — собака — это раз. Никаких следов в моей машине не нашли — это два. Все экспертизы в мою пользу — это три. Меня били и потому на эксперимент ночью привезли. Лицо там закрыли, чтобы побоев не видно было», — поделился собеседник издания.



Окончательный приговор вынесут в январе 2021 года в Краснодарском краевом суде.

«Суд присяжных так устроен, что в своем представлении об отмене приговора мы можем ссылаться только на процессуальные нарушения. Но будем, конечно, добиваться отмены приговора. Это дело чести», — пояснили изданию в прокуратуре Краснодарского края.