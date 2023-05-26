26 мая 2023, 15:34
«Пришло время возвращать позиции». Путин отметил интерес бизнеса к развитию в России
Путин: отечественный бизнес делом показал, что его интересы связаны с Россией
Большая часть отечественных бизнесменов показала не на словах, а на деле, что их интересы связаны именно с Россией, заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что они хотят открывать и расширять производства на территории родной страны, приобретать активы.
«Абсолютное большинство отечественных предпринимателей, я хочу это подчеркнуть, уважаемые друзья и коллеги, убедительно делом показали, что именно с Россией связаны ваши интересы», — сказал президент, обращаясь к участникам встречи с «Деловой Россией».
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Путин обратил внимание, что сейчас российский бизнес возвращает позиции на рынке, которые ранее занимали зарубежные транснациональные компании.
«В том числе малые и средние компании, активно осваивают ниши на внутреннем рынке, которые освободились после ухода некоторых западных брендов», — отметил глава государства.
Он напомнил, что еще в начале 90-х годов рынок, по сути, был отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям. И отечественные предпринимали практически не могли с ними конкурировать.
«Пришло время возвращать свои позиции», — добавил Путин.
Бизнес
Владимир Путин
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