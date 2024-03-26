Общество 26 марта 2024, 02:09 «Пришло время». Константин Малофеев заявил об уходе из ВРНС Учредитель «Царьграда» Малофеев уйдет из Всемирного русского народного собора РИА «Новости»

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Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев рассказал, что принял решение об уходе с поста замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Он уже попросил Патриарха Московским и всея Руси Кирилла «отпустить его».

По словам Малофеева, за весь 2023 год он посетил около 40 регионов России, где работают отделения ВРНС.

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«Нам нужно было открыть 89 отделений. Цель достигнута. Форумы стабильно организовываются. С ними сотрудничают администрации губернаторов, региональные Общественные палаты. Поэтому работа стала стабильной. И я в связи с этим посчитал, что свое дело сделал», — рассказал он.

Теперь Малофеев планирует сосредоточиться на работе на телеканале, чтобы «возглавить собственный Царьград». Он отметил, что сейчас важно создать образ будущего страны, а эта задача потребует много сил и энергии.

В феврале 2023 года учредитель телеканала «Царьград» Малофеев возглавил Совета Союза добровольцев Донбасса.