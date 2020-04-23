Женщина в Екатеринбурге посетила бесплатную процедуру в салоне красоты. Теперь она моет полы в этой организации и за ней числится кредит более чем на 60 тысяч. Сама женщина уверяет, что ее взяли в заложники владельцы бизнеса.

Как сообщает РЕН ТВ, в самом салоне, несмотря на режим самоизоляции, кипит работа. Мастера на местах, записи приема ведутся.

Пострадавшая пришла, чтобы сделать одну процедуру. Работники салона в красках описывали эффект от массажей и масок. По их словам, для максимального эффекта нужно было пройти весь курс процедур, стоящий около 60 тысяч рублей.

«Я пришла туда, сделала маску, и они начали меня уговаривать подписать кредит. Я, конечно, не соглашалась подписывать этот кредит», — рассказала пострадавшая Галина Павленко.

Однако сотрудники салона были настойчивыми. Если денег нет — то можно оформить кредит прямо здесь. А если нечем выплачивать ежемесячные платежи, то салон предложить подработать у них — мыть полы.

Женщина согласилась и вышла на работу. Но спустя несколько дней ей сказали, что зарплаты не будет — денег нет.

Потерпевшая решила расторгнуть договор на услуги, и не смогла. Вместо центрального офиса — обычная квартира, не имеющая к салону никакого отношения. В самой студии красоты Галине пригрозили судом за то, что нарушила режим самоизоляции и посещала процедуры.

Юрист организации заявил, что договор расторгнуть невозможно, так как уже была проведена процедура. Однако в договоре указано, что сделанная процедура — подарочная.

Мужчина тут же соглашается расторгнуть договор. Но появилась новая проблема — пока шли разбирательства, по кредиту начислялись проценты. Их придется заплатить.

Такой способ мошенничества уже не новый. Ранее студентки из Москвы стали обладательницами кредитов на сотни тысяч рублей. В «долговую яму» они попадали сразу после посещения салона красоты.