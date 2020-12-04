«Пришла сомнительная подруга»: очевидцы — о падении младенца из окна в Новой Москве
«Пока никто ничего не говорит. У всех только предположения. Известно только, что к этой женщине, которая является матерью ребенка, пришла подруга выбросила ее ребенка из окна», — рассказала собеседника «360».
Тем не менее, он добавила, что достоверной информации нет. И как на самом деле все произошло, пока никто не знает.
«Это апартаменты, не жилые помещения. Там 80% квартиры снимают. То есть существует большая вероятность, что они даже не собственники, а просто приехали и сняли квартиру. И к ней приехала в гости какая-то сомнительная подруга», — рассказала девушка.
По ее словам, кто вызвал полицию — неизвестно. Соседи тоже не понимают. Как выяснилось, в этом здании находится еще офисы и разные кружки. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.