В Новой Москве годовалый ребенок выпал из окна. Мальчик упал с высоты и погиб от полученных травм. Девушка, проживающая в этом районе, сообщила «360», что младенца могла выбросить подруга его матери. Сейчас соседи много говорят об этом происшествии, но четкого понимания, как такое могло произойти, до сих пор нет.

«Пока никто ничего не говорит. У всех только предположения. Известно только, что к этой женщине, которая является матерью ребенка, пришла подруга выбросила ее ребенка из окна», — рассказала собеседника «360».

Тем не менее, он добавила, что достоверной информации нет. И как на самом деле все произошло, пока никто не знает.

«Это апартаменты, не жилые помещения. Там 80% квартиры снимают. То есть существует большая вероятность, что они даже не собственники, а просто приехали и сняли квартиру. И к ней приехала в гости какая-то сомнительная подруга», — рассказала девушка.

По ее словам, кто вызвал полицию — неизвестно. Соседи тоже не понимают. Как выяснилось, в этом здании находится еще офисы и разные кружки. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.