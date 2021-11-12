Стало известно, зачем на бюстгальтеры пришивают банты

На многих бюстгальтерах можно увидеть бантик между чашками. Эта декоративная деталь связана с корсетами, которые раньше носили женщины.

О происхождении бантиков на нижнем белье рассказала пользовательница Стелла Лоуренс. На ее пост в Сети обратили внимание журналисты Mirror.

По словам девушки, в старину женщины носили корсеты, в которых для жесткости вставляли китовые усы. Эти элементы назывались бюск. Сейчас форму корсету чаще всего придают с помощью косточек из металла. Как пояснила Лоуренс, бюск вставляли в специальные карманы, расположенные в передней части корсета. Всю конструкцию скрепляли бантом.

«Бюск исчез, а бант остался», — написала пользовательница.

Она также добавила, что ленты для удерживания нижнего белья появились намного раньше, чем резинки.

Пост Лоуренс оказался крайне интересен читателем. Он набрал 5,7 тысячи просмотров и большое количество комментариев. Пользователи поблагодарили девушку за объяснение. Некоторые думали, что бант показывает лицевую сторону белья, а кто-то добавил, что декоративный элемент хорошо скрывает некрасивый шов между чашками бюстгальтера.