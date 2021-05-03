Приседающие возле мечети девушки возмутили жителей Казани. Видео

Жителей Казани возмутило видео с девушками, которые разминались перед участием в марафоне. Спортсменки приседали на фоне мечети Кул-Шариф. Ролик опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что несколько девушек в облегающих лосинах или шортах и коротких топах выстроились в шеренгу и приседали. В какой-то момент оператор отдалил камеру — оказалось, что спортсменки занимались на фоне мечети. При этом несколько девушек начинают пританцовывать.

Пользователи социальных сетей решили, что девушки устроили это ради лайков и хайпа.

«В сотый раз уже… Ну зачем? Обязательно на фоне мечети? Меня это сильно не задевает, но зачем провоцировать лишний раз».

«Понятно, что это провокация ради хайпа».

Однако одна из спортсменок ответила, что они не планировали ничего подобного. Девушка уточнила, что они разминались перед забегом рядом с Кремлем.

«Мы не специально, это была разминка перед бегом. И все разминались так. Просто на нас почему-то все обратили внимание», — отметила она.