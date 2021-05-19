Природных причин нет. Волонтер объяснил, почему горят леса в России

На трассе Екатеринбург — Тюмень возобновлено движение, которое было с понедельника перекрыто из-за лесного пожара. Волонтер, пожарный-доброволец Наталья Максимова рассказала «360», что такая ситуация наблюдается каждую весну и лето во многих регионах.

Людям кажется, что ситуация с лесными пожарами сейчас какая-то уникальная, но на самом деле этому просто не уделялось такого внимания.

«Сейчас аномальные пожары именно там (в Тюменской области — прим. ред.), но, к сожалению, у нас каждый год очень сильные лесные пожары во многих регионах России. Это явление, к сожалению, типичное», — сказала Максимова.

Причины этих лесных пожаров все достаточно однотипные, отметила доброволец. В весенний период природных причин пожаров практически нет, это может быть только сухая гроза, извержение вулканов и падение метеорита.

«Все остальное — это деятельность человека. И вот эти пожары в Тюменской области тоже. Иногда — бессознательное, типа поджогов травы, которые проводятся по мифологическим каким-то причинам, что, может быть, новая вырастет лучше, или это защитит от клещей, или позволит проще распахать какие-то сельхозугодия», — объяснила она.

Причиной пожаров также могут являться профилактические мероприятия, проводимые лесниками. Но они должны проводиться не в пожароопасную погоду, с соблюдением определенных требований и условий. Но из-за дефицита людей и финансирования такие мероприятия плохо контролируются.

«Часто такие профилактические выжигания являются началом больших лесных пожаров. Особенно если этому способствует погода. Единственное, что у нас аномальное в этом году, — это погода. Обычно в Тюмени прохладно и мокрее в этот период, а сейчас там жарко и сухо», — рассказала волонтер.