Природные территории федерального значения внесли в ЕГРН

Владимир Путин поручил определить и внести информацию о границах особо охраняемых природных территорий федерального значения (ООПТ). Эту работу необходимо завершить до 1 января 2022 года. В Кадастровой палате России отметили, что подобные меры обезопасят территориальную целостность, природную среду и растительный и животный мир.

Рабочая группа координирует деятельность и оперативное взаимодействие ведомств Минприроды. В ее состав входят представители Минприроды, Росреестра, Кадастровой палаты, Рослесхоза, Росимущества и Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела.

Кадастровая палата уже сообщила в природоохранное ведомство о местных системах координат. Их введут в ЕГРН на территории кадастровых округов, в которых находятся особо охраняемые природные территории (ООПТ). В настоящее время госреестр владеет сведениями о 56 ООПТ, но необходимо определить границы еще 253.

Особо охраняемыми территориями федерального значения считают природные заповедники, национальные парки, заказники, ботанические сады, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Некоторые из них являются объектами Всемирного природного наследия. В России насчитывают 11 таких объектов. Например, уникальными признали озеро Байкал, вулканы Камчатки, Золотые горы Алтая, плато Путорана.

«Закрепление границ в госреестре недвижимости особенно важно для сохранения природного достояния России, поскольку защищает уникальные природные объекты от вырубки леса, самостроя и других нарушений природоохранного законодательства. Кроме того, отсутствие в реестре недвижимости информации о природных территориях может привести к ошибкам, связанным с предоставлением земельных участков органами местного самоуправления, и, как следствие, ущербу, наносимому уникальным объектам», — пояснила заместитель главы Федеральной кадастровой палаты и член рабочей группы Минприроды Марина Семенова.

Экспертный совет рабочей группы анализирует информацию о работах по установлению местоположения границ ООПТ федерального значения. Они должны соответствовать требованиям.

Собственникам и пользователям земель в границах национальных парков, государственных природных заказников и памятников природы нужно следовать правилам и ограничениям.