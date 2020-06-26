Природные сокровищницы России откроют для экотуристов

По данным издания, из 16-ти территорий ведомство выделило четыре объекта. Отмечается, что для иностранных туристов они представляют наибольший интерес.

Речь идет о национальных парках «Русская Арктика» (Архангельская область) и «Куршская коса» (Калининградская область), а также о заповеднике Остров Врангеля (Чукотский АО) и Кроноцком заповеднике (Камчатский край).

«Для этих территорий будет подготовлена отдельная стратегия продвижения в иностранном медиа-пространстве», — обратили внимание в Министерстве.