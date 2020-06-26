    26 июня 2020, 10:59

    Природные сокровищницы России откроют для экотуристов

    Артур Блянихов

    В Минприроды рассказали «Парламентской газете», что в стране будет опробована новая стратегия развития экотуризма. Для туристов могут открыть 16 особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

    По данным издания, из 16-ти территорий ведомство выделило четыре объекта. Отмечается, что для иностранных туристов они представляют наибольший интерес.

    Речь идет о национальных парках «Русская Арктика» (Архангельская область) и «Куршская коса» (Калининградская область), а также о заповеднике Остров Врангеля (Чукотский АО) и Кроноцком заповеднике (Камчатский край).

    «Для этих территорий будет подготовлена отдельная стратегия продвижения в иностранном медиа-пространстве», — обратили внимание в Министерстве.