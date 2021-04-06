Природные пожары грозят Астраханской области из-за обмеления Каспия

В Астраханской области возросла опасность природных пожаров из-за обмеления Каспийского моря. Тростник, который раньше рос в воде, теперь произрастает на сухом грунте.

Уровень Каспия в этом году достиг показателя 1976–1979 годов, рассказал РИА «Новости» директор Астраханского биосферного заповедника Николай Цымлянский.

«В этом году все сложнее с пожарами, и это связано с катастрофически низким уровнем Каспийского моря. Поэтому и пожароопасность катастрофическая. В последние годы ситуация усложняется, потому что Каспий мелеет. Участки дельты Волги, которые затапливались, теперь остаются сухими. Сейчас пожары на границе заповедника. Несколько десятков мы уже остановили. Горит тростник, который сам не потухнет, поэтому его надо обязательно тушить», — отметил он.

Цымлянский отметил, что в регионе всего 35 инспекторов, которые умеют тушить тростниковые пожары. По его словам, люди, которые впервые видят такие пожары, приходят в ужас.

Перелом в ситуации с природными пожарами весной этого года в Астраханской области произойдет 1–5 мая. По словам Цымлянского, в этот период в регионе начнется половодье.