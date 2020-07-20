Природно-этнографический комплекс реконструируют в ЯНАО
В поселке Горнокнязевск (ЯНАО) начались работы по реконструкции природно-этнографического комплекса. Работы должны закончить до конца 2020 года, передает «ФедералПресс» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, в ходе реконструкции декоративная брусчатка заменит деревянные тротуары, а по периметру комплекса установят осветительные приборы с национальным декором. Сцена также сменит свой облик.
Уточняется, что Горнокнязевск находится на берегу Оби в 15 километрах к востоку от Салехарда. Поселок основали в XVII веке, а в 2001 году был открыт природно-этнографический комплекс.