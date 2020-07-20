Природно-этнографический комплекс реконструируют в ЯНАО

По данным издания, в ходе реконструкции декоративная брусчатка заменит деревянные тротуары, а по периметру комплекса установят осветительные приборы с национальным декором. Сцена также сменит свой облик.

Уточняется, что Горнокнязевск находится на берегу Оби в 15 километрах к востоку от Салехарда. Поселок основали в XVII веке, а в 2001 году был открыт природно-этнографический комплекс.