Столичный аэропорт Шереметьево подтопило из-за сильного дождя. Вылет многих самолетов задержали. Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов рассказал «360», что посадка в ливень попросту опасна.

Гражданская авиация, как и любая другая, работает строго по регламентам, установленными международными и национальными авиационными правилами. В том числе, подчеркнул Смирнов, это касается состояния взлетно-посадочных полос.

«Запрещено международными и нашими документами осуществлять посадку на полосу, залитую водой: при посадке и взлете возникает эффект аквапланирования. Самолет садится, касается колесами ВПП, а там вода. Она собирается на скорости перед колесом, и образуется такой водяной ком, на который становится колесо. Это уже не пробежка и не торможение. Тормоза исчезают во время эффекта, что влечет за собой выкатывание с ВПП с дальнейшими последствиями», — пояснил эксперт.

На стоянке, добавил он, много электрооборудования. Каждый перрон оснащен электрическими подводами, чтобы подключать самолет к электросети.

«Очевидно, ливень затопил электрические подводы. Это представляет определенную опасность для персонала. Даже, думаю, обязаны выключить электроэнергию, чтобы не было коротких замыканий. Стоянки нерабочие — и из-за этого тоже могут быть задержки», — сказал Смирнов.

Еще одна причина потопа в Шереметьево может заключаться в неисправности ливневых сооружений. Либо они не справляются, либо стоки засорены. Аэропорт должен это выяснить.

«Чтобы аэропорты не затапливало, за ливневой канализацией нужен контроль. <…> Проверять необходимо регулярно», — обратил внимание председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора.

Ливневые стоки в воздушной гавани он назвал громоздким и сложным с инженерной точки зрения сооружением. Необходимо следить, чтобы свою работу канализация выполняла на 100%. Если ливневка полностью отвечает установленным требованиям и не справляется, нужен либо ремонт, либо реконструкция сооружения.

Последствия ливня ощутит не только аэропорт, но и авиакомпании. Дожди ведут за собой задержки вылетов, изымается из оборота самолет авиакомпании, рассчитанный по прибытии на другой рейс. Лайнер нужно отправлять на запасной аэродром и так далее.

«Все это — время и задержки. Явление очень неприятно с точки зрения последствий регулярности полетов. <…> Природа нас все равно обыграет. Бороться с ней бесполезно. Ее надо уважать, учитывать и не допустить при любых осадках экстремальных случаев, когда пострадали бы люди. Экономический урон — переживаемо», — заключил Олег Смирнов.