Пририсовавший глаза картине в Ельцин-центре охранник объяснил свой поступок

Охранник из Ельцин-Центра в Екатеринбурге — 63-летний Александр Васильев — заявил, что принял произведение Анны Лепорской за детский рисунок. Именно поэтому он разрисовал картину.

Он рассказал изданию E1.ru, что ему изначально не понравилась картина, она оставила у него тяжелое впечатление.

«Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: „Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете“. Я их спросил: „Это ваши работы?“ Они: „Да“. Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» — заявил Васильев.

Издание выяснило, что охранник — ветеран Чечни и Афганистана. Случай в Ельцин-центре произошел в первый день его работы в этом месте. Открыто уголовное дело о вандализме.

На самом деле картина Анны Лепорской входит в коллекцию Третьяковской галереи. Произведение в Екатеринбурге представили на экспозиции «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Выставка открылась в Ельцин-центре 5 ноября 2021 года, она продлится до 20 февраля.