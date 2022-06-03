«Приплыли». Последствия сильного ливня в Подмосковье сняли на видео

Сильный ливень затопил улицы Балашихи. Местные жители сняли на видео последствия непогоды.

На кадрах видно, что несколько припаркованные у домов машины оказались подтоплены. Передвигаться по тротуару и проезжей части пешеходам оказалось непросто. Для этого однозначно потребуются высокие резиновые сапоги. Либо стоит это делать, сняв обувь.

На юго-востоке Москвы дороги тоже стали больше похожи на реки.

«Ливни в Подмосковье. Плывем», — так лаконично прокомментировали одно из видео о дорожной обстановке.

В Королеве один из жителей с иронией отметил, что если у кого-то этим летом не было возможности поехать на море, то можно не расстраиваться. Из-за аномальных осадков, «море приехало» в Королев. «Улица Сакко и Ванцетти, отличные волны», — добавил он.