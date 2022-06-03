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    03 июня 2022, 07:48

    «Приплыли». Последствия сильного ливня в Подмосковье сняли на видео

    Жители Балашихи сняли на видео последствия сильного ливня

    Ольга Назаркина

    Сильный ливень затопил улицы Балашихи. Местные жители сняли на видео последствия непогоды.

    На кадрах видно, что несколько припаркованные у домов машины оказались подтоплены. Передвигаться по тротуару и проезжей части пешеходам оказалось непросто. Для этого однозначно потребуются высокие резиновые сапоги. Либо стоит это делать, сняв обувь.

    На юго-востоке Москвы дороги тоже стали больше похожи на реки.

    «Ливни в Подмосковье. Плывем», — так лаконично прокомментировали одно из видео о дорожной обстановке.

    В Королеве один из жителей с иронией отметил, что если у кого-то этим летом не было возможности поехать на море, то можно не расстраиваться. Из-за аномальных осадков, «море приехало» в Королев. «Улица Сакко и Ванцетти, отличные волны», — добавил он.