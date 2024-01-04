Общество 04 января 2024, 14:50 Приостановку работы ТЦ Белогрода продлили на день Мэр Белгорода Демидов: крупные ТЦ города не откроются до 6 января РИА «Новости»

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Мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале сообщил, что власти приняли решение приостановить еще на день работу крупных торговых центров из-за ситуации с безопасностью. По его словам, бизнес поддержал эти меры.

Глава города уточнил, что 5 января не будут работать ТРЦ «РИО», МТРК «Сити Молл Белгородский» и ТЦ «Мега Гринн». Дальнейшие решения, связанные с работой ТЦ, власти примут, исходя из оперативной обстановки.

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«Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома», — написал Демидов.

Белгород после массированной атаки ВСУ 30 декабря ежедневно подвергается обстрелам. Украинские военнослужащие наносят удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. В городе проводят эвакуацию жителей из домов, которые находятся рядом с неразорвавшимися снарядами.