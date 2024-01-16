Общество 16 января 2024, 13:19 Приостановку работы «Мутабора» признали законной Представителям «Мутабора» отказали в жалобе на приостановку работы клуба

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Мосгорсуд на заседании 16 января отказал в апелляционной жалобе представителям «Мутабора» (ООО «АРТ ЦЕНТР») на приостановку работы клуба. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Постановление Лефортовского суда от 10 января о приостановке работы «Мутабора» на 90 суток за нарушение «санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» оставили без изменений.

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В конце декабря в клубе прошла скандальная «голая вечеринка» блогерши Насти Ивлеевой. Ее гостями стали многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них — Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Дима Билан, Анна Асти. Появилась там и телеведущая Ксения Собчак, рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой и многие другие.

Один из участников — рэпер VACIO — явился на вечеринку в одном носке вместо одежды. После этого он приносил извинения и уверял, что оскорблять никого не хотел, позже музыкант получил административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство, а также штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Звездные гости после широкого резонанса, который вызвала вечеринка, также записывали видеообращения к поклонникам, объясняя причины своего визита туда, извинялись.

Собчак в январе публиковала данные о том, что Ивлеева уехала из России, опасаясь преследований. Но блогерша вскоре опубликовала видео в своем Telegram-канале, заявив, что отдыхает на новогодних праздниках в Санкт-Петербурге.