Приостановку поставок белорусской семги в РФ назвали хорошей новостью

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев назвал хорошей новостью приостановку поставок белорусской семги в Россию. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он рассказал, что эта рыба токсична.

«Та семга, которую и „Санта Бремор“ поставлял, и другие импортеры, по сути, не является этой рыбой, а является искусственно выращенной рыбой в огороженных садках в прибрежной части моря. Вы никогда не пробовали на вакуумную упаковку с этой семгой надавить двумя пальцами? Она чрезвычайно мягкая. Это такая паста, которую и рыбой трудно назвать», — сказал эксперт.

По словам Савельева, такая консистенция говорит о том, что в рыбе отсутствует мышечная масса, поскольку лосось выращивается в садках без движения. Кроме того, чтобы рыба не болела, в корм добавляют огромное количество антибиотиков, гормонов роста, красителей.

«Все это в ограниченном пространстве в садках в виде испражнений, в виде остатков кормов откладывается в этих садках. <…> Слава богу, этой рыбы, если не навсегда, то на время не станет на наших прилавках. Потому что по свидетельству тех же норвежских ученых — это самая токсичная еда в мире», — заключил Савельев.