Приостановку деятельности некоторых зарубежных компаний оценили в Госдуме

В Госдуме высказались по поводу приостановки деятельности в России некоторых зарубежных компаний на фоне проведения спецоперации. Ситуацию оценил депутат Евгений Федоров во время стрима RT «Летучка».

По словам депутата, Россия не против того, что компании уходят. Главное, чтобы они не «подвешивали» рынок.

«Мы же не против того, чтобы они уходили. Мы против того, чтобы они подвешивали рынок. Надо быстрее с ними расстаться, чтобы их место заняли другие компании — как российские, так и иностранные», — сказал депутат.

В качестве примера он привел заводы IKEA, которые могут отойти к другим собственникам и наладить работу заново.

«У них комплектация 95% за счет российских предприятий. Нам выгодно, чтобы эти заводы как можно быстрее через процедуру банкротства попали к новым собственникам и те наладили работу», — резюмировал Федоров.