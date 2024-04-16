Эксклюзив 16 апреля 2024, 15:37 Приоритет — сохранение здоровья. Что делать пассажирам с аллергией в самолете с животными? Юрист Столяр: пассажир с аллергией может попросить у бортпроводника аптечку

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«Аэрофлот» ввел услугу по перевозке домашних животных в контейнере на пассажирском месте. В компании считают, что тестовый период прошел успешно. Но споры вокруг правил перевозки животных не утихают. О том, как быть тем, кто не хочет лететь рядом с животным или у кого аллергия, ведущая «360» Екатерина Малашенко выяснила у юриста Руслана Столяра.

«Стоит сразу заметить: спор решается не между теми, кто летит с питомцем, и теми, кто без, а с представителями авиакомпании и компанией в целом. Действительно, есть люди, у которых есть аллергия. Для их удобства к тем, кто хочет перевезти своих четвероногих друзей, предъявляется требование о регистрации покупки билета на авиаперелет за 36 часов до вылета рейса», — пояснил собеседник «360».

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По его словам, это позволяет пассажиру с аллергией заранее выбрать себе место подальше от ее возможного источника.

Руслан Столяр добавил, что основное требование, предъявляемое к перевозчику, — доставка пассажиров с сохранением жизни и здоровья. В теме аллергии речь идет как раз о сохранении здоровья.

«Когда мы говорим, что „Аэрофлот“ ввел тестовый режим и на протяжении около трех месяцев провез 900 людей с животными, успешность этого предприятия выражена в отсутствии достаточного количества жалоб со стороны тех, кто не хотел бы лететь с животными. В этом и есть преимущественная система проверок и тестирований, которую внедряет авиакомпания», — подчеркнул специалист.

Столяр напомнил, что «Аэрофлот» — не единственный перевозчик, который допускает провоз животного на соседнем с пассажиром месте. Есть такая услуга и в авиакомпании S7.

Если пассажир страдает аллергией и испытывает дискомфорт из-за присутствия животного в салоне, он может обратиться к бортпроводнику. В каждом самолете должна находиться аптечка с антигистаминными препаратами, которые позволят хотя бы снизить уровень проявления аллергической реакции, резюмировал юрист.