Приоритет приема братьев и сестер в одну школу утвердили в России

Министерство просвещения РФ утвердило порядок приема учеников по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Теперь дети, у которых братья или сестры уже учатся в школе, смогут попасть в нее в приоритетном порядке.

Это стало одним из нескольких нововведений, которые начнут действовать после выхода приказа министерства просвещения России. Речь идет о порядке приема детей на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

«Право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования получили дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры», — сказано в документе.

Прием заявлений на обучение в первый класс школьников, которые живут на закрепленной за учебным заведением территории, а также тех, кто имеет право на внеочередной, первоочередной или преимущественный прием, длится с 1 апреля по 30 июня.

Директор школы должен издать приказ о зачислении детей в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений. Будущих школьников, которые не попадают в вышеперечисленные категории, начнут принимать с 6 июля и до тех пор, пока не закончатся свободные места. При этом максимальным сроком окончания приема является 5 сентября.

Новые правила закрепляют возраст учеников, которые могут пойти в первый класс. При отсутствии противопоказаний дети могут начать учиться с 6,5 до восьми лет. Чтобы ребенок мог пойти в школу в более раннем или более позднем возрасте, необходимо письменное заявление родителей и разрешение учредителя школы.

При этом в соответствии с новым порядком, документы на поступление можно подать лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также по электронной почте. Кроме того, родители ребенка могут сделать это через официальный сайт школы или сервисы государственных или муниципальных услуг.