Приобрести полис ОСАГО онлайн теперь можно через посредника

Закон, допускающий посредников к онлайн-продажам полисов ОСАГО, вступил в силу. Теперь водителям будет удобней приобретать обязательную страховку.

Поправки в Закон об ОСАГО вступили в силу, пишет телеканал «Звезда». Согласно им, продавать онлайн страховки теперь могут страховые агенты и брокеры. Ожидается, что это должно облегчить приобретение страхования автолюбителям и снизить нагрузку страховщиков.

Закон о либерализации онлайн-продаж подписал президент Владимир Путин 24 апреля. Таким образом, поправки об ОСАГО вступили в силу через 90 дней.

Ранее в Госдуме задумались о возможности индивидуализировать тарифы ОСАГО. Это позволит определить тариф для каждого водителя в зависимости от его истории. Порядочным водителям, не нарушающим ПДД, цена будет ниже. Это будет работать и в обратную сторону.