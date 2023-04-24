Общество 24 апреля 2023, 16:53 Принудительную передачу лицензий на инновационные лекарства сочли допустимой Спикер СФ Матвиенко: принудительная передача лицензий на инновационные лекарства допустима РИА «Новости»

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Передача лицензий на производство лекарств в России допустима принудительно. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передал ТАСС.

«Мало того, что санкции вообще нелегитимны, незаконны. Когда касается лекарств, здоровья людей, вводить санкции — это уже полный цинизм», — отметила Матвиенко.

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По ее словам, надо идти на все, чтобы сохранить здоровье людей. Матвиенко подчеркнула, что в таком случае принудительная передача лицензии оправданна.

Спикер Совфеда обратила внимание, что уход зарубежных фармкомпаний с российского рынка не является форс-мажором.

Выступая на заседании СФ, этот вопрос поднял гендиректор компании «Герофарм» Петр Родионов.

Ранее директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер предложил лишить Россию всех западных лекарств. По его мнению, через фармацевтику, можно давить на Россию самым жестоким образом.