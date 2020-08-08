Принудительно изолировать и госпитализировать из-за COVID-19 в России пришлось 500 человек

За период пандемии прокуроры дали заключения по более чем 600 делам. Среди них свыше 200 фигурантов отправили на принудительную изоляцию, а более 300 граждан госпитализировали.

Эти меры коснулись тех, кто уклонялся от обследования, направленного на выявление коронавируса, отметила «Газета.ru».

«Подавляющее большинство судебных постановлений вынесено в соответствии с заключениями участвовавших в делах прокуроров», — говорится в сообщении.

За последние сутки в России выявили 5 212 новых случая коронавируса в 85 регионах. Среди них 1 334 пациента не имеют симптомов. За все время пандемии в стране зарегистрировано 882 347 случаев заболевания. В Подмосковье режим самоизоляции продлили до 23 августа для пожилых граждан.

Ранее американские медики посчитали одним из клинических проявлений коронавируса долгую икоту.