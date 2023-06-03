Общество 03 июня 2023, 13:23 «Принципы мне дороже». Карякин объяснил отказ играть на Кубке мира по шахматам Гроссмейстер Карякин объяснил отказ выступать на Кубке мира желанием сохранить лицо РИА «Новости»

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин объяснил отказ выступать на Кубке мира по шахматам в статусе нейтрального спортсмена желанием сохранить лицо. Об этом он написал в авторской колонке для «Спорт-Экспресс».

По словам титулованного шахматиста, этот турнир для него очень важен, но принципы важнее.

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«Я отказался играть на Кубке мира. И не жалею. Потому что-либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо. <…> Принципы мне дороже», — заявил Карякин.

Он добавил, что не понимает, как можно представлять свою страну на международных соревнованиях без флага и гимна России и при этом говорить о любви к Родине. Гроссмейстер подчеркнул, что пока российских спортсменов полностью не восстановят в правах, он не вернется к турниру. Он также выразил надежду, что FIDE перестанет «слепо следовать антироссийским настроениям».

Карякин отказался выступать под нейтральным флагом и отклонил приглашение FIDE участвовать в Кубке мира. Он сказал, что категорически против участия в турнире без гимна и флага России.