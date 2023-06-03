03 июня 2023, 13:23
«Принципы мне дороже». Карякин объяснил отказ играть на Кубке мира по шахматам
Гроссмейстер Карякин объяснил отказ выступать на Кубке мира желанием сохранить лицо
Российский гроссмейстер Сергей Карякин объяснил отказ выступать на Кубке мира по шахматам в статусе нейтрального спортсмена желанием сохранить лицо. Об этом он написал в авторской колонке для «Спорт-Экспресс».
По словам титулованного шахматиста, этот турнир для него очень важен, но принципы важнее.
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«Я отказался играть на Кубке мира. И не жалею. Потому что-либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо. <…> Принципы мне дороже», — заявил Карякин.
Он добавил, что не понимает, как можно представлять свою страну на международных соревнованиях без флага и гимна России и при этом говорить о любви к Родине. Гроссмейстер подчеркнул, что пока российских спортсменов полностью не восстановят в правах, он не вернется к турниру. Он также выразил надежду, что FIDE перестанет «слепо следовать антироссийским настроениям».
Карякин отказался выступать под нейтральным флагом и отклонил приглашение FIDE участвовать в Кубке мира. Он сказал, что категорически против участия в турнире без гимна и флага России.
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