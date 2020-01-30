Принц Гарри переживает из-за осуждения обществом

По данным сайта «Дни.ру», во время поездки в Лондон принц встретился с друзьями, чтобы обсудить личные дела. Один из них, игрок в поло Начо Фигерас, рассказал, что внука Елизаветы II сильно мучают нападки общественности, хоть в правильности своего решения пара нисколько не сомневается.

«Он ведет себя как отец — парень, который пытается защитить своего детеныша и свою львицу от всего, чего бы это ему ни стоило. Он стал невероятным человеком, человеком, которым гордилась бы его мать», — прокомментировал Фигерас.