Общество 09 января 2023, 12:27 Принц Гарри назвал опасного члена королевской семьи

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В своей книге «Запасной» принц Гарри написал, что считает крайне опасной женщиной свою мачеху, королеву-консорта Камиллу Паркер-Боулз. Об этом сообщило ИА Nation news со ссылкой на CBS.

По словам принца Гарри, она имеет огромные связи с прессой. И может контролировать информацию, публикуемую в СМИ. Она пользовалась этим еще в те времена, когда была жива принцесса Диана. Якобы Камилла Паркер-Боулз контролировала «сливы» журналистам, чтобы представить себя в более выгодном свете.

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«Связи, которые она выстраивает в британской прессе, сделали ее опасной», — сказал принц Гарри.

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Также член королевской семьи написал в своей книге про драку со старшим братом, первый сексуальный опыт и свое участие в войне в Афганистане.