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    11 мая 2021, 13:10

    Принц Гарри и Опра Уинфри снимут документальный сериал

    Полина Петрова

    Принц Гарри и телеведущая Опра Уинфри выпустят документальный сериал «Тот я, которого ты не видишь». Картину покажут в конце мая,сообщила Уинфри в своем Twitter-аккаунте.

    Принц Гарри и Опра Уинфри снимут документальный сериал

    Журналистка объяснила, что главной целью проекта является во всеуслышание заявить о важности здоровья человеческой психики, написало ИА Nation News.

    «Сейчас важнее чем когда-либо сменить пелену стыда, окутывающую тему психоэмоционального здоровья, на мудрость, сострадание и честность», — подчеркнула женщина.

    Уточняется, что в сериале расскажут реальные истории людей. Принц Гарри взял на себя обязанности исполнительного продюсера. В ленте появится американская певица Леди Гага.