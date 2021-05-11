Принц Гарри и Опра Уинфри снимут документальный сериал

Принц Гарри и телеведущая Опра Уинфри выпустят документальный сериал «Тот я, которого ты не видишь». Картину покажут в конце мая,сообщила Уинфри в своем Twitter-аккаунте.

Журналистка объяснила, что главной целью проекта является во всеуслышание заявить о важности здоровья человеческой психики, написало ИА Nation News. «Сейчас важнее чем когда-либо сменить пелену стыда, окутывающую тему психоэмоционального здоровья, на мудрость, сострадание и честность», — подчеркнула женщина. Уточняется, что в сериале расскажут реальные истории людей. Принц Гарри взял на себя обязанности исполнительного продюсера. В ленте появится американская певица Леди Гага.