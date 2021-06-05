Принц Гарри и Меган Макрл приедут на семейное мероприятие в Лондон

Принца Гарри и его супругу Меган Маркл пригласили в Лондон на семейный праздник. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Некоторые предполагали, что Королевская семья больше не примет пару после их скандального поведения, но тем не менее стало известно, что супруги приглашены.

Уточняется, что королева Елизавета ждет внука на своем юбилее и также хочет увидеть правнучку. К тому же Меган Маркл уже беременна второй раз и к празднику в их семье снова ожидается пополнение.

Ранее человеческие кости обнаружили во время ландшафтных работ рядом с особняком Меган Маркл и принца Гарри в Монтесито, штат Калифорния. Рабочие вызвали полицию, которая направила находку на экспертизу.

«Работа на объекте была сразу же остановлена, и на место вызвали полицейских. Для такого места, как Монтесито, это настоящее происшествие», — рассказал источник издания.

В ходе расследования ученые-антропологи установили, что останки могут принадлежать еще коренным жителям этих мест — членам племени чумаши. Они обитали в районе современного Монтесито 11 тысяч лет назад.