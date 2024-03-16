Общество 16 марта 2024, 19:11 Принявшая участие в викторине для избирателей россиянка выиграла квартиру Участница викторины для избирателей из Калининграда выиграла квартиру РИА «Новости»

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Обладательницей квартиры стала сестра-хозяйка калининградского туберкулезного диспансера Наталья Собенина. Она приняла участие в викторине для избирателей на выборах президента России, сообщила пресс-служба администрации города.

Конкурс для жителей устроил Балтийский деловой клуб — некоммерческая организация, объединившая местных предпринимателей. Для участия достаточно было взять флаер для регистрации и правильно ответить на пять вопросов об истории и культуре Калининградской области.

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Победительнице вручили ключи от однокомнатной квартиры в новом жилом комплексе. Кроме новой недвижимости, Балтийский клуб принял решение выплатить за женщину все налоги, которыми облагается выигрыш.

Всего оставшиеся дни голосования на выборах президента России в Калининграде разыграют еще две квартиры, три машины, а также 2024 ценных приза. Получить флаер для регистрации можно на избирательном участке или у волонтеров.

По данным областной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли 29,14% жителей. Дистанционным способом голосования воспользовались 65% подавших заявления.

По данным ЦИК, явка по всей России по данным на 16:20 субботы, 16 марта, с учетом системы дистанционного электронного голосования составила 51,77%.