Резких изменений после голосования ждать не стоит. Тем не менее принятие поправок может положительно сказаться на работе органов государственной власти.

«Кардинально ничего не поменяется. Ни на этой, ни на следующей неделе никто не почувствует никаких изменений. Но изменения будут. Повысится эффективность работы органов государственной власти», — отметил Марков.

Президент России Владимир Путин предложил в поправках улучшить взаимодействие между правительством, Государственной думой, Советом Федерации. «Там все более детально прописано», — добавил Марков.

По его мнению, повысится общая эффективность, устранятся противоречия.