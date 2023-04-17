Общество 17 апреля 2023, 11:01 Принятие донорами белковых препаратов назвали недопустимым условием в Центре крови

Читать 360tv в

Заместитель главного врача по медицинским вопросам Центра крови им. Гаврилова ДЗМ Кира Момотюк в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва»назвала недопустимым принятие донорами белковых препаратов, поскольку они могут давать ложноположительные реакции.

«Белковые препараты, когда ребята тренируются, занимаются пауэрлифтингом. Выбирай — или это [донорство], или это [пищевые добавки]. Или хотя бы месяц перерыва после своих белков», — сказала медик.

Реклама

Она добавила, что зачастую тесты показывают у пауэрлифтеров гепатит C. Кроме того, подобные препараты негативно сказываются на печени, сказала Момотюк.