Новый закон о соцвыплатах предложили принять в Госдуме

Россиянам необходимо компенсировать средства, которые они недополучили из-за несправедливой индексации. Для этого нужно ввести новый закон, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, индексация должна проводиться с учетом адекватного уровня инфляции, а не прогнозируемых цифр.

«Должен быть механизм компенсации социальных выплат. Он должен быть законодательно прописан, чтобы это автоматом проводилось, а не требовалось принимать решение президенту», — пояснил Аксаков Ura.ru.

Он напомнил, что во время встречи с представителями «Единой России» президент Владимир Путин сказал, что выплаты должны быть направлены на компенсацию потерь населения.

«В данном случае речь идет о компенсации за то, что индексация выплат, пенсий, в том числе, оказалась ниже уровня инфляции. Соответственно, у людей разочарование, поскольку их реальные доходы упали, несмотря на индексацию всех выплат», — отметил депутат.

Президент провел встречу с представителями партии 22 августа. Путин предложил единовременно выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а также поработать над механизмом поддержки семей с детьми до их выпуска из школы.