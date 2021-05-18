Менеджера стилиста Александра Рогова приняли за закладчика

Менеджер стилиста и телеведущего Александра Рогова Александр Иванов был задержан по подозрению в перевозке наркотиков. Обыск ничего не дал, Иванова сразу отпустили, сообщил он «360».

Инцидент произошел около трех недель назад. По данным Telegram-канала «Небожена», Иванова скрутили на выходе из косметологической клиники в Трубниковском переулке Москвы.

За день до этого полицейские якобы увидели по камерам, как он поднимает закладку с наркотиком в этом районе. Канал опубликовал видео задержания.

«Меня обвинили в том, что, по оперативной внутренней информации, я являюсь человеком, перевозящим партию наркотиков. С этими словами меня начали задерживать. При обыске ничего не подтвердилось. Меня сразу же отпустили», — рассказал он подробности «360».

Обвинений Иванову не предъявляли.

«Скрутили, толкали, надели на меня наручники — все это за мою попытку позвать кого-то из друзей, — добавил он в Instagram. — И только благодаря тому, что они оказались рядом (спасибо им), и проходящему мимо блогеру, который начал все это снимать, обыскивать меня стали на месте, при понятых, а не в отделении, как изначально хотели».

Результатом стало «испорченное на несколько недель настроение, вывих плеча и еще большая боязнь полиции», добавил Иванов.